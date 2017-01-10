Голкипер, ставший бронзовым призёром чемпионата мира, вновь вернулся в ХК «Рязань»

ВХЛ признала Красоткина лучшим молодым игроком лиги по итогам октября.

Спорт

Клуб-партнёр ХК «Рязань» в КХЛ «Локомотив» из Ярославля вновь командировал в нашу команду новоиспечённого бронзового призёра чемпионата мира голкипера Антона Красоткина. Об этом сообщил сайт клуба.

Красоткин только 6 января вернулся из Канады, где проходил чемпионат мира среди молодёжных команд. На нё сборная России сумела подняться на пьедестал почёта, заняв 3-е место. Немного отдохнув и поучаствовав в церемонии награждения в родном Ярославле, – она состоялась вчера перед началом матча чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Динамо» из Риги – Антон отбыл в Рязань.

Напомним, Красоткин уже выступал за ХК «Рязань» по ходу чемпионата ВХЛ 2016/2017: провёл 6 матчей, победив в 4-х из них и в 2-х случаях отыграв на «ноль». ВХЛ признала голкипера лучшим молодым игроком лиги по итогам октября.