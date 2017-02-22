Футболистки рязанской спортшколы «Сокол» вышли в финал первенства России

Соревнования проходили в спортивном комплексе посёлка Шуберское Воронежской области.

Спорт

Футболистки спортшколы «Сокол» вышли в финал первенства России. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

По информации управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани, в составе сборной команды Рязанской области воспитанницы спортшколы «Сокол» Исайкина Виолетта, Коровина Валерия, Пилипенко Мария, Фролова Любовь и Мефодина Алёна стали победительницами отборочных соревнований первенства России по мини футболу среди девушек 2003-2004 годов рождения, завоевав путёвку в финал.

Соревнования проходили в спортивном комплексе посёлка Шуберское Воронежской области. За победу боролось восемь команд. Уверенно проведя игры предварительного этапа и переиграв в финальном матче команду Воронежской области со счетом 5:1, победу праздновали рязанские девушки.

По итогам соревнований индивидуальными призами отмечены футболистки сборной команды Рязанской области. Лучшим игроком турнира признана Валерия Коровина, лучшим нападающим – Мария Пилипенко.