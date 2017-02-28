ФК «Рязань» проиграл контрольный матч «Солярису»
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Единственный мяч в ворота «горожан» был забит на 40-й минуте встречи.
В пятницу, 24 февраля, футбольный клуб «Рязань» в рамках подготовки к весенней части первенства России провёл очередной контрольный матч. В Москве подопечные Гарника Аваляна встречались с клубом «Солярис», также выступающим во Втором дивизионе, но в группе «Запад», и проиграли – 0:1.
Единственный мяч в ворота «горожан» был забит на 40-й минуте встречи.
«Солярис» – «Рязань» – 1:0 (1:0)
Гол: Добролович, 40.
«Солярис» (Москва): Анохин (Засеев, 46), Добролович, Ботака (Гришин, 46), Локшин, Павлов (Коляда, 68), Ларинов (Петош, 68), Садов (Полин, 68), Земченков (Санталов, 68), Ляднев, Турсунов (Горбунов, 46), Барсов (Поварницын, 76).
«Рязань»: В. Яковлев (Правкин, 46), Ващенко (Скляров, 82), Елисеев (Абовян, 46), Баульчев, Морыганов (Лабзин, 46), Кулешов (Мещеряков, 46), Маричев, Шахназаров (Миронов, 46), Мишин (Зайцев, 46), Танделов (Гамзатов, 46; Ващенко, 84)), Жданкин (Б. Яковлев, 46).