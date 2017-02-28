ФК «Рязань» проиграл контрольный матч «Солярису»

Единственный мяч в ворота «горожан» был забит на 40-й минуте встречи.

Спорт

В пятницу, 24 февраля, футбольный клуб «Рязань» в рамках подготовки к весенней части первенства России провёл очередной контрольный матч. В Москве подопечные Гарника Аваляна встречались с клубом «Солярис», также выступающим во Втором дивизионе, но в группе «Запад», и проиграли – 0:1.

Единственный мяч в ворота «горожан» был забит на 40-й минуте встречи.