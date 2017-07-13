ФК «Рязань» подписал контракты с тремя игроками

Двое из них уже играли за команду, один пришёл из любительского футбола.

Спорт

Футбольный клуб Рязань подписал контракты с защитником Махануром Гамзатовым и полузащитником Евгением Маричевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Гамзатов – воспитанник Рязанского футбола. Большую часть прошлого сезона пропустил после тяжёлой травмы. Маричев пришёл в «Рязань» перед прошлым сезоном из любительской команды московского «Локомотива». Сыграл за «горожан» 16 матчей, забив 2 мяча.

Ещё одним новичком команды стал 21-летний форвард Александр Барков, выступавший пока только на любительском уровне. Футбольное образование Барков получил в Рыбном.

Как отметила клубная пресс-служба, подписание Баркова «Рязань» показывает, что рассчитывает не только на игроков дубля, но и следит за региональными турнирами.