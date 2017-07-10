ФК «Рязань» подписал двух игроков обороны

Футболисты имеют опыт во Втором дивизионе.

Спорт

ФК «Рязань» подписал контракты с защитниками Ильёй Вагановым и Данилой Корольковым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Защитники Илья Ваганов родился 15 января 1989 года. В послужном списке значатся два профессиональных клуба. Сезон 2013-2014 Ваганов провёл в команде «Русь» из Санкт-Петербурга, которая выступала в группе «Запад» Второго дивизиона. Сыграл восемь матчей и отметился одной жёлтой карточкой. В минувшем сезоне Илья выступал в составе «Динамо-Брянск». Сыграл 14 матчей, забил один мяч и заработал 5 жёлтых карточек.

Данила Корольков родился 29 ноября 1986 года. Профессиональную карьеру начал в 2010 году в команде «Челябинск» из одноимённого города – сыграл 36 матчей, набрал семь жёлтых карточек. Затем выступал под знамёнами «Динамо» из Кирова – провёл 60 матчей и набрал 11 жёлтых карточек. Обе команды играли в группе «Урал-Поволжье» Второго дивизиона. Затем три сезона провёл в команде «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – группа «Юг». За эту команду провёл 53 матч, отметился один голом и заработал шесть жёлтых карточек.