ФК «Рязань» оказался в нижней части «Рейтинга присутствия клубов в digital-пространстве»
Спорт 89
Общий балл складывался из двух составляющих: «рейтинг популярности» и «рейтинг качества сайта».
Digital Sports Rating составил
Общий балл складывался из двух составляющих: «рейтинг популярности», на долю которого приходилось 40% от общей оценки, и «рейтинг качества сайта» — 60%.
Рейтинг популярности – суммарное количество аудитории в группах/страницах клубов в популярных социальных сетях: Facebook, VK, Twitter, Instagram, ТВ-канал (Youtube)
+ ежемесячная посещаемость сайта. Посещаемость сайтов была оценена за ноябрь 2016 года с помощью программы SimilarWeb.
Рейтинг качества сайтов – оценка данной составляющей проводилась по 8 категориям, разделённым на две группы:
1) Атрибуты сайта:
Удобство/навигация
Контент
Дизайн
Спортивная/турнирная составляющая
Категории оценивались субъективно специалистами из спортивной и digital-отрасли. Также принималось во внимание то, что в разрезе разных лиг в общей массе сайты имеют совершенно различный общий уровень, поэтому оценки выставлялись с учётом того, в какой из лиг находится клуб. То есть, если бы отдельно сравнивались один сайт клуба РФПЛ и один сайт клуба ПФЛ, то различия в оценках были бы значительнее.
2) Дополнительный функционал:
Онлайн-продажа билетов
Интернет-магазин
CRM (Личный кабинет на сайте). Учитывалась только непосредственно отдельная регистрация на главной странице сайта.
Мобильное приложение
«Атрибуты сайта» оценивались по шкале от 1 до 5. Категории «Дополнительного функционала» получали 2 балла при наличии, собственно, данного функционала, при отсутствии – 0 баллов. Таким образом, клуб мог набрать 28 баллов.
В каждом из «рейтингов» клубы были отсортированы по порядку от большего результата (количество аудитории, балл) к меньшему, и им были присвоены балы относительно их позиции. Далее баллы из двух «рейтингов» были совмещены, и получился итоговый «Рейтинг присутствия клубов в digital-пространстве».
Проект реализуется компанией Sportand.me и находится в стадии предварительных исследований.