ФК «Рязань» оказался в нижней части «Рейтинга присутствия клубов в digital-пространстве»

Общий балл складывался из двух составляющих: «рейтинг популярности» и «рейтинг качества сайта».

Спорт

Digital Sports Rating составил рейтинг присутствия российских футбольных клубов в Digital-пространстве . По его итогам ФК «Рязань» занял 62-е место из 86.

Общий балл складывался из двух составляющих: «рейтинг популярности», на долю которого приходилось 40% от общей оценки, и «рейтинг качества сайта» — 60%.

Рейтинг популярности – суммарное количество аудитории в группах/страницах клубов в популярных социальных сетях: Facebook, VK, Twitter, Instagram, ТВ-канал (Youtube)

+ ежемесячная посещаемость сайта. Посещаемость сайтов была оценена за ноябрь 2016 года с помощью программы SimilarWeb.

Рейтинг качества сайтов – оценка данной составляющей проводилась по 8 категориям, разделённым на две группы:

1) Атрибуты сайта:

Удобство/навигация

Контент

Дизайн

Спортивная/турнирная составляющая

Категории оценивались субъективно специалистами из спортивной и digital-отрасли. Также принималось во внимание то, что в разрезе разных лиг в общей массе сайты имеют совершенно различный общий уровень, поэтому оценки выставлялись с учётом того, в какой из лиг находится клуб. То есть, если бы отдельно сравнивались один сайт клуба РФПЛ и один сайт клуба ПФЛ, то различия в оценках были бы значительнее.

2) Дополнительный функционал:

Онлайн-продажа билетов

Интернет-магазин

CRM (Личный кабинет на сайте). Учитывалась только непосредственно отдельная регистрация на главной странице сайта.

Мобильное приложение

«Атрибуты сайта» оценивались по шкале от 1 до 5. Категории «Дополнительного функционала» получали 2 балла при наличии, собственно, данного функционала, при отсутствии – 0 баллов. Таким образом, клуб мог набрать 28 баллов.

В каждом из «рейтингов» клубы были отсортированы по порядку от большего результата (количество аудитории, балл) к меньшему, и им были присвоены балы относительно их позиции. Далее баллы из двух «рейтингов» были совмещены, и получился итоговый «Рейтинг присутствия клубов в digital-пространстве».

Проект реализуется компанией Sportand.me и находится в стадии предварительных исследований.