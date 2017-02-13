ФК «Рязань» обыграл в контрольном матче «Строгино»

Единственный мяч в матче был забит с пенальти на 15-й минуте встречи – точный удар на счету оправившегося от травмы Эльбруса Танделова.

Спорт

Футбольный клуб «Рязань» в рамках подготовке к весенней части первенства России провёл очередной контрольный матч: в Москве «горожане» встречались с клубом группы «Запад» Второго дивизиона ФК «Строгино» и победили – 1:0.

Единственный мяч в матче был забит с пенальти на 15-й минуте встречи – точный удар на счету оправившегося от травмы Эльбруса Танделова. После долго перерыва появился на поле в составе «Рязани» защитник Маханур Гамзатов, правда, весь матч он доиграть не смог, получив на 80-й минуте вторую жёлтую карточку.

Следующий контрольный матч ФК «Рязань» проведёт 18 февраля против подольского «Витязя».