ФК «Рязань» обыграл в контрольном матче «Коломну»

Счёт встречи – 2:1 в пользу нашей команды.

Спорт

В воскресенье, 9 июля, футбольный клуб «Рязань» провёл очередной матч в рамках подготовки к первенству России среди команд зоны «Центр» Второго дивизиона: в гостях подопечные Гарника Аваляна обыграли «Коломну» – 2:1.

ФК «Коломна» – ФК «Рязань» – 1:2

Голы в составе ФК «Рязань»: Абовян, 15; Мещеряков, 54.

Состав ФК «Рязань» в первом тайме: два игрока на просмотре Абовян, игрок на просмотре, Шахназаров, Скляров, Ващенко, Лабзин, три игрока на просмотре.

Состав ФК «Рязань» во втором тайме: игрок на просмотре, Елисеев, игрок на просмотре, Абовян, игрок на просмотре (Скляров, 65), Лабзин (Яковлев, 65), два игрока на просмотре (Митин, 75), Мещеряков, Зайцев.

Следующая контрольная игра намечена на 14 июля: на стадионе «Спартак» в Рязани «горожане» будут принимать ещё одного представителя зоны «Запад» – ФК «Муром» из Владимирской области.