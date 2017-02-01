Федерацию футбола Рязани возглавил заместитель главы администрации города

Кроме того, утверждены ответственные за отдельные направления работы – детский, ветеранский и большой футбол, мини-футбол и судейство.

Спорт

1 февраля в управлении по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани состоялось заседание городской Федерации футбола, в работе которого приняла участие начальник управления Марина Кащеева. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Повестка дня включала отчёт о работе организации за истекший год и избрание президента Федерации.

Информацию о деятельности за отчётный период представил исполнительный директор Виктор Горшков. По его словам, в городе проведён ряд соревнований, в том числе по мини-футболу среди взрослых и школьных команд. Осуществлялись мероприятия по популяризации футбола, а также повышению квалификации тренерского и судейского состава. Участники заседания наметили план работы на 2017 год.

Собравшиеся обсудили кандидатуру на пост президента городской Федерации футбола, которым единогласно избран заместитель главы администрации Рязани Андрей Ульянов. Кроме того, утверждены ответственные за отдельные направления работы – детский, ветеранский и большой футбол, мини-футбол и судейство.