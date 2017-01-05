http://7info.ru/news/ryazan-sport/eleks-favorit_sygraet_doma_s_jadranom/
«Элекс-Фаворит» сыграет дома с «Ядраном»
Спорт 119
«Элекс-Фаворит» сыграет дома с «Ядраном»
Спорт 119
Начало матча перенесено с 15 на 13 часов по просьбе гостей, которым необходимо успеть на поезд.
В субботу, 7 января, на «Арене-Атрон» в Рязани будет сыгран перенесённый матч 7-го тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, в котором встретятся «Элекс-Фаворит» и казанский «Ядран». Начало матча перенесено с 15 на 13 часов по просьбе гостей, которым необходимо успеть на поезд.
Стоит отметить, что в этом сезоне команды уже встречались в Рязани: 18 сентября в матче Кубка России «Элекс-Фаворит» был сильнее – 8:3.