«Элекс-Фаворит» отправляется в Санкт-Петербург на матч с «Политехом»

В город на Неве «фавориты» отправятся в четверг, 9 февраля: поезд отбывает из Рязани после 11 часов вечера.

Спорт

В субботу, 11 февраля, пройдут матчи очередного тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференция «Запад». «Элекс-Фаворит» встретится в Санкт-Петербурге с местным «Политехом».

В прошлом туре обе команды проиграли: рязанцы в гостях уступили дублёрам КПРФ, поднявшимся после этого на второе место в турнирной таблице, а «Политех» довольно неожиданно уступил в гостях «Волге-Саратов» и лишился этого самого второго места.

В город на Неве «фавориты» отправятся в четверг, 9 февраля: поезд отбывает из Рязани после 11 часов вечера. Едут все основные игроки, за исключение выбывшего из-за травмы Александра Коренькова и голкипера Артёма Шабанова, который в выходные сыграет за ДЮСШ «Фаворит» в чемпионате Рязанской области.

Игра начнётся в субботу в 13.00.