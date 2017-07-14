Дубль «Рязани-ВДВ» стартует в Первенстве России

Соперником нашей команды в первой игре будет тамбовская «Академия футбола».

Спорт

15 июля в Тамбове на стадионе «Локомотив» свой первый матч в стартовавшем Первенстве России среди команд первого дивизиона зоны «Юг» проведёт дублирующий состав «Рязани-ВДВ». Соперником нашей команды будет местная «Академия футбола».

На данный момент «Академия футбола» является лидером турнира. Тамбовчанки в Белгороде разгромили «Викторию» –13:0, а затем дома справились с дублем «Дончанки» – 1:0. Соперник, что говорить, серьёзный, но и рязаночки не настроены поднимать руки вверх до стартового свистка и хотят дать решительный отпор, сообщает пресс-служба клуба.

Состав команды «Рязань-ВДВ-д»:

Вратари: Екатерина Козлова (1996 г.р.), Дарья Ломова (2002).

Защитницы: Мадина Базарова (2002), Виктория Воронцова (2000), Екатерина Душкина (2001), Елена Очеретяная (2000), Анастасия Смирнова (2000), Алина Староверова (2002), Анастасия Фетисова (2002), Евгения Фокина (2000), Ольга Чванова (2000), Милена Шукаева (1999).

Полузащитницы: Елена Амелина (1999), Екатерина Зотова (2000), Полина Зотова (2002), Ольга Исаева (2001), Олеся Кириллова (2001), Елизавета Лазарева (2002), Ирина Немова (1990), Анастасия Тишкова (2001), Мария Фисюра (1995), Анастасия Фокина (2000).

Нападающие: Александра Евдокимова (1999), Елена Зубкова (2001), Анастасия Нечаева (2002), Юлия Плотникова (1998), Валерия Хохлова (1999).

Главный тренер: Спиридонов Владимир. Тренер: Владимир Еремеев.