Дубль «Элекса-Фаворита» вошёл в десятку лучших команд мини-футбольной Первой лиги

В финале сыграли две команды, с которыми рязанцы встречались на групповом этапе.

Спорт

В воскресенье, 30 апреля, в Нижнем Новгороде завершился финальный турнир первенства России по мини-футболу среди команд Первой лиги. Рязань была представлена на этом престижном соревновании молодёжным составом клуба Высшей лиги «Элекса-Фаворита». В помощь к игрокам, только начинающим путь в мини-футболе были направлены голкиперы Алексей Казарин и Артём Шабанов, лучший бомбардир «вышки» Денис Голунов. Также в некоторых играх принимали участие Александр Телегин и Михаил Лушников.

На первом этапе команды были разбиты на три подгруппы по четыре клуба в каждой. В полуфиналы выходили победители, а также лучшая из команд, занявших второе место. Стоит отметить, что рязанцы попали, как потом выяснилось, в самую сильную группу. В финале встретились МФК «Газпром-Югра-дубль» (Югорск) и МФК «Хабаровск» (Хабаровск). Победителями в итоге стали футболисты из Югры, третье место оказалось у нижегородской «Волны».

Проиграв в группе первые две встречи, рязанцы сумели сыграть вничью с будущим серебряным призёром, ведя при этом после первого тайма 3:0, но затем упустив победу.

В полуфинале турнира за 9-12 места «Элекс-Фаворит-д» обыграл воронежский «Хлебороб», а в матче за 9-е место уступил калининградскому «Лукойлу», пропустив несколько мячей, играя с пятым полевым игроком.

Лучшим бомбардиром команды вновь стал Денис Голунов, на счету которого 10 забитых мячей.

СТАТИСТИКА

Матч за 9 место

«Элекс-Фаворит-дубль» (Рязань) – Лукойл (Калининград) – 3:7

Голы: Голунов-2, Лушников – Можаровский-2, Исупов-2, Солунин, Подскальнюк, Назаров

30 апреля.

МФК «Хлебороб» (Воронежская область) — СК «Элекс-Фаворит-дубль» (Рязань) – 3:4

Голы: Чернышев-2, Зинченко – Голунов-3, Лушников.

Предупреждения: Ямушев, Чернышев –Лушников, Ловыгин.

29 апреля.

МФК «Хабаровск» (Хабаровск) — СК «Элекс-Фаворит-дубль» (Рязань) – 4:4

Голы: Посаженников-2, Зайцев, Кидненко – Голунов-4.

Предупреждения: Кидненко – Шабанов, Лушников, Сидоров, Голунов.

28 апреля.

СК «Брозекс» (Свердловская область) — СК «Элекс-Фаворит-дубль» (Рязань) – 4:3 (3:0)

Голы: Макаев-2, Фадеев, Осляков – Попов, Голунов, Сидоров.

Предупреждения: Дубровин – Матицын.

27 апреля.

МФК «Газпром-Югра-дубль» (Югорск) — СК «Элекс-Фаворит-дубль» (Рязань) – 7:3

Голы: Пирогов-3, Черный-3. Куцак – Васин, Попов, Телегин.

Предупреждения: НЕТ – Попов.

26 апреля.