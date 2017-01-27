Директор ФК «Рязань» вошёл в состав комитета профессионального футбола

Председатель комитета – Сергей Прядкин. Игорь Ефремов и Андрей Соколов – два его заместителя.

Спорт

В Москве прошло заседание Бюро Исполкома РФС, на котором был утверждён состав комитета профессионального футбола. Об этом сообщает официальный сайт ФК «Рязань».

В состав комитета вошли 15 человек, в том числе и директор футбольного клуба «Рязань» Владислав Авдеев. Председатель комитета – Сергей Прядкин. Игорь Ефремов и Андрей Соколов – два его заместителя.

Комитет профессионального футбола курирует вопросы развития профессионального футбола, проведения профессиональных соревнований по футболу, консультирует Исполком (Бюро Исполкома) и Президента по указанным вопросам, участвует в разработке структуры профессиональных соревнований по футболу, а также положений (регламентов) о таких соревнованиях и их календарей.