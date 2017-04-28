Десять рязанских спортсменов примут участие в международном турнире по теннису "Кубок Озерова"

Для участия в соревнованиях приедут представители около 20 европейских стран, а также Казахстана, Индии, Венесуэлы, Аргентины и Бразилии.

Спорт

В пятницу, 28 апреля, в рязанской "Академии тенниса" состоялась пресс-конференция по вопросу организации и проведения международного турнира по теннису "Кубок Озерова" среди юниоров и юниорок до 19 лет.

Павел Гамзин, заместитель министра молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, проинформировал представителей региональных СМИ о предстоящих соревнованиях.

Турнир пройдёт с 28 апреля по 7 мая в Рязани на теннисных кортах "Центра спортивной подготовки "Академия тенниса имени Н.Н. Озерова". Для участия в Рязань приедут представители около 20 европейских стран, а также Казахстана, Индии, Венесуэлы, Аргентины, Бразилии.

Впервые Рязанская область принимала "Кубок Озерова" в 2016 году. Ранее турнир проводился в Москве, Казани, Сочи. По сравнению с прошлым годом, как было подмечено на пресс-конференции, количество рязанских участников выросло. В этом году 10 спортсменов от Рязанской области будут защищать честь страны, 5 юношей и 5 девушек.

Главный судья соревнований Игорь Мартынов подчеркнул значимость проведения данного спортивного события в Рязанской области.

– "Кубок Озерова" имеет очень давние традиции. Это старейший российский юношеский турнир, который проводится более 20-ти лет. В нём участвовали практически все теннисисты, которые сейчас являются ведущими в мире. Это уже закончившая карьеру Динара Сафина, продолжающая играть Светлана Кузнецова и многие другие спортсмены, – сказал Игорь Мартынов.

Игры отборочного этапа начнутся 29 апреля. Церемония награждение победителей и призёров состоится 6 мая. Планируется, что соревнования посетит тренер юношеской сборной по теннису Оксана Мишукова.