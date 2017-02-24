День защитника Отечества в Сасове отметили лыжной гонкой

В соревнованиях приняли участие лыжники из г. Сасово, г. Рязани, г. Касимова, Сасовского, Кадомского, Касимовского, Ермишинского, Ухоловского районов.

Спорт

В четверг, 23 февраля, в городе Сасово состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы главы администрации города Евгении Рубцовой. В соревнованиях приняли участие лыжники из г. Сасово, г. Рязани, г. Касимова, Сасовского, Кадомского, Касимовского, Ермишинского, Ухоловского районов. Участников приветствовали и поздравили с Днём защитника Отечества глава администрации города Сасово, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Рубцова и главный судья соревнований, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Сасово Сергей Икрянников. Старт лыжным гонкам дала Евгения Рубцова

Призы победителям и призёрам были предоставлены генеральным спонсором соревнований руководителем ТД «Светлана» Александром Тихоновым.

При поддержке местного отделения партии «Единая Россия» для участников и болельщиков лыжных гонок был организован горячий чай с булочками.