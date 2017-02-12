БК «Рязань» возвращается из Ижевска с победой

То, что БК «Рязань» уже не тот, что ещё полтора месяца назад «зубры» продемонстрировали после большого перерыва.

Спорт

БК «Рязань» в гостевом матче в Ижевске сумел не только навязать борьбу хозяевам площадки из «Купола-Родников», но и в напряжённой концовке справился с нервами, сумев одержать очень важную в психологическом плане победу – 72:70. Любопытно, что это уже третий гостевой успех «зубров» в сезоне, в то время как на своей площадке рязанцы выигрывать пока только один раз. Об этом сообщила пресс-служба нашего клуба.

«КУПОЛ-РОДНИКИ» (Ижевск) – БК «Рязань» – 70:72 (21:20, 24:16, 11:17, 14:19) «Купол-Родники»: Подобедов (6), Кирьянов (7), Хамитов, А.Карпеко (17), Лидяев – старт., Кашин (7), Трубин (8), Петухов (12), М.Захаров (13), Самсонов. БК «Рязань»: Клюндиков, Русецкий (14), Карпачев (16), Е.Карпеко (14 + 14 подборов), Гонтарев – старт., Аксенов (13), К.Захаров (5), Старателев (10). Судьи: Соболев, Курносов, Воронин. 11 февраля. Ижевск. Спорткомплекс ИГМА. 500 зрителей.

Ещё совсем недавно БК «Рязань» всерьёз нацеливался на призовую тройку, в то время как «Купол-Родники» околачивал подвалы в турнирной таблице, что не мешало ижевчанам время от времени больно «кусать» «зубров» (в сезоне-14/15 такой «укус» чуть было не стоил рязанцам места в плей-офф). Но времена меняются и уже наша команда переживает не лучшие времена, в то время как хозяева перед игрой спали и видели себя уже в первой четвёрке, до которой перед стартовым спорным мячом им было букой подать. Но подопечные Дениса Тимакова отправлялись в столицу Удмуртии вовсе не на заклание, хотя команде в Ижевске не мог помочь один из ключевых игроков Валентин Юрчик. Директор клуба Алексей Архипов, давший на днях интервью пресс-службе, отметил, что «зубры» здорово поработали над укреплением игровой дисциплины, многое переосмыслили и намерены через победы избавляться от ярлыка аутсайдеров.

Первые две четверти, правда, здорово напомнили многие предыдущие встречи БК «Рязань». Гости неплохо начали и, даже, пару раз пытались организовать небольшие отрывы – 10:4 к середине стартовой четверти после «трёшки» Ивана Русецкого и 27:23 на 14-й минуте, когда Даниил Аксенов реализовал один штрафной из двух. Неплохо вписался в игру команды форвард-дебютант Владислав Старателев (несколько смазавший, правда, впечатление ужасными цифрами в графе «3-очковые броски» - 0/6). Но ближе к экватору встречи, когда рязанцы начали уставать, «Купол-Родники» не только выправил крен, но и удрал вперёд – разница в счёте стала двузначной, 35:45.

То, что БК «Рязань» уже не тот, что ещё полтора месяца назад «зубры» продемонстрировали после большого перерыва. 15 минут Денису Тимакову хватило, чтобы встрянуть команду, а октету гостей – изыскать дополнительные силы. Третий период наши ребята начали с рывка 7:0, сели ижевчанам «на колесо» и уже не отпускали вплоть до самой концовки, до которой команды добрались попеременно выходя вперёд. Лишь раз за это время «зубры» позволили себе слабину – «Купол-Родники», воспользовавшись потерями соперников, рванул было – 62:68. Но довольно оперативно рязанцы вернули всё на кругу своя, вновь организовав 7:0 в трёх атаках подряд. Настоящим украшением встречи стала дуэль под щитами братьев Карпеко, справедливо завершившаяся вничью – Евгений и Алексей собрали по 14 (!) подбров.

В итоге всё решалось на последней минуте. БК «Рязань» чуть было не закопал сам себя – при счёте 69:70 гости не сумели ввести мяч в игру из-за боковой. Но включённый режим «суперзащита» «запаял» своё кольцо, а в нападении Михаил Карпачёв нашёл под щитом забытого «Куполом-Родниками» Евгения Карпеко и тот, как выяснилось чуть позже, принёс «зубрам» победу. Фол на Данииле Аксёнове за 0.8 секунды до сирены уже ничего не решал – защитник рязанцев, попав первый бросок, второй смазал умышленно, лишив хозяев последнего шанса.

БК «Рязань» одержал четвёртую победу в сезоне (одна из них, правда, после снятия с соревнований ереванского «Урарту», идёт вне зачёта), закрепился на 11-м месте и сократил отставание от 10-й команды чемпионата «МБА». Ещё больше уменьшить его у «зубров» будет возможности уже 23 февраля, когда наша команда примет москвичей на своей площадке. Начало матча в 14.00.