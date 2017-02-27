БК «Рязань» уступил дома сопернику из Сургута

Четвёртый период несколько смазал общее впечатление от игры «зубров» в этой встрече.

Спорт

В воскресенье, 26 февраля, баскетбольный клуб «Рязань» провёл очередной матч чемпионата Суперлиги. На своей площадке «зубры» принимали «Университет-Югру» из Сургута.

БК «РЯЗАНЬ» – «УНИВЕРСИТЕТ-ЮГРА» (Сургут) – 72:89 (26:22, 18:19, 16:27, 12:21) БК «Рязань»: Клюндиков (2), Русецкий (18), Карпачев (9 + 11 подборов), Карпеко (11), Гонтарев (6) – старт., Аксенов (4), Старателев (13), Юрчик (9), Захаров. «Университет-Югра»: Лекавичус (13), Лепоевич (25), Иванов (16), Пушкин (10), Федорчук – старт., Александров (6), Аннаев (4), Семченко (3), Савенков (12), Слета. Судьи: Ревенко, Терехов, Поздняков. 26 февраля. Рязань. Спорткомплекс ДДТ. 200 зрителей.

БК «Рязань» очень результативно начал. Гостям сразу прилетело несколько «трёшек» от Ивана Русецкого, Михаила Карпачева и Валентина Юрчика. Пару «сумасшедших» мячей забросил Даниил Аксёнов. По мере продвижения к экватору нападающая активность хозяев снизилась, но благодаря дальнему попаданию Владислава Старателева на большой перерыв «зубры» ушли лидерами. При этом игра подопечных Дениса Тимакова смотрелась, а опытные гости порою попросту не знали, что делать…

На вторую половину вышел совсем другой «Университет-Югра». Наставник Сергей Ольхов сумел «промыть» подопечным мозги. Взялся за своё любимое снайперское дело Никола Лепоевич (13 очков за третью четверть), пошёл бросок у Андрея Иванова. БК «Рязань» до поры как мог соответствовал соперникам. На заключительный отдых команды ушли при отыгрываемом отставании – 60:68.

Увы, четвёртый период несколько смазал общее впечатление от игры «зубров» в этой встрече. Рязанцы, стараясь поскорее догнать «Университет-Югру», сбились на дальнобойную пальбу, в большей степени без результата. Гости же, в свою очередь, раз за разом свои шансы в атаке реализовывали. Счёт рос в их пользу и довольно оперативно стало понятно, что отставание, увы, не отыгрываемое.

В турнирном плане это поражение на БК «Рязань» не отразилось. Мы идём на 11-м месте. Очередной матч – 5 марта дома с БК «Самара».