http://7info.ru/news/ryazan-sport/bk_rjazan_provedjot_pervyj_match_2017_goda_v_neobychnoe_vremja/
БК «Рязань» проведёт первый матч 2017 года в необычное время
Спорт 129
БК «Рязань» проведёт первый матч 2017 года в необычное время
Спорт 129
В первом круге «зубры» обыграли своего соперника, завтра они попробуют это сделать вновь.
В субботу, 7 января, свой первый матч в 2017 году проведёт баскетбольный клуб «Рязань»: в спорткомплексе Дворца детского творчества наша команда будет принимать «Химки-Подмосковье».
В первом круге «зубры» обыграли своего соперника, завтра они попробуют это сделать вновь.
Обращаем внимание болельщиков, что встреча начнётся в необычное время – в 14.00.