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http://7info.ru/news/ryazan-sport/bk_rjazan_provedjot_pervyj_match_2017_goda_v_neobychnoe_vremja/

БК «Рязань» проведёт первый матч 2017 года в необычное время
В первом круге «зубры» обыграли своего соперника, завтра они попробуют это сделать вновь.

Спорт   129

В субботу, 7 января, свой первый матч в 2017 году проведёт баскетбольный клуб «Рязань»: в спорткомплексе Дворца детского творчества наша команда будет принимать «Химки-Подмосковье».

В первом круге «зубры» обыграли своего соперника, завтра они попробуют это сделать вновь.

Обращаем внимание болельщиков, что встреча начнётся в необычное время – в 14.00. 