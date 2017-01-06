БК «Рязань» проведёт первый матч 2017 года в необычное время

В первом круге «зубры» обыграли своего соперника, завтра они попробуют это сделать вновь.

Спорт

В субботу, 7 января, свой первый матч в 2017 году проведёт баскетбольный клуб «Рязань»: в спорткомплексе Дворца детского творчества наша команда будет принимать «Химки-Подмосковье».

В первом круге «зубры» обыграли своего соперника, завтра они попробуют это сделать вновь.

Обращаем внимание болельщиков, что встреча начнётся в необычное время – в 14.00.