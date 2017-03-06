БК «Рязань» проиграл домашний матч «Самаре»

Самым результативным игроком в составе «Рязани» стал Евгений Карпеко, добавивший к 14 набранным очкам ещё и 10 подборов.

Спорт

В воскресенье, 5 марта, баскетбольный клуб «Рязань» провёл очередной матч в рамках чемпионата Суперлиги: на своей площадке «зубры» принимали БК «Самара» и уступили – 59:80.

Гости вели в счёте с самого начала встречи, при этом на чужом паркете самарцы чувствовали себя очень уверенно. Единственное, что они позволили сделать хозяевам – выиграть третью четверть, завершившуюся со счётом 20:18. Зато в заключительном игровом отрезке перебросали соперника более чем в два раза – 8:19.

Самым результативным игроком в составе «Рязани» стал Евгений Карпеко, добавивший к 14 набранным очкам ещё и 10 подборов.