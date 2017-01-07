БК «Рязань» прервал затянувшуюся серию неудач

На своём паркете «зубры» разгромили «Химки-Подмосковье».

Спорт

В субботу, 7 января, первый матч в 2017 году провёл БК «Рязань». «Химки-Подмосковье» повержены уверенно – 87:68. Отличный подарок от «зубров» всем своим поклонникам на Рождество, а также новому директору клуба Алексею Архипову, для которого этот матч стал первым в новой роли, пишет об игре пресс-служба клуба.

БК «РЯЗАНЬ» – «ХИМКИ-ПОДМОСКОВЬЕ» – 87:68 (19:14, 20:16, 27:19, 21:19) БК «Рязань»: Русецкий (17), Клюндиков (11), Карпачев (17), Морозов (11), Юрчик (13) – старт., Карпеко (16), Бугаенко (2). «Химки-Подмосковье»: Мартынов (12), Якушин (23), Матвеев (4), Зинченко (3), Патеев (4) – старт., Альмушев (4), Клюев (8), Чебуркин (10), Попов, Суворов. Судьи: Пономарев (Азов), Корнев (Калуга), Гончаров (Белгород). 7 января. Рязань. Спорткомплекс Дворца детского творчества. 150 зрителей.

«Химки-Подмосковье» – одна из двух команд, которые БК «Рязань» удалось обыграть в первом круге. Правда, с момента октябрьской встречи в Московской области много воды утекло, в первую очередь это касается «зубров». Но всё же сдержанный оптимизм у пришедших в этот рождественский день в Спорткомплекс ДДТ болельщиков был. И подопечные Дениса Тимакова не подвели, наконец, сыграв в тот баскетбол, что требует тренерский штаб.

Гости вели всего один раз, да и то в самом начале и всего одно очко (2:3). Затем БК «Рязань» прибрал инициативу к своим рукам. Первый период (19:14) обнадёжил, но это нередко случалось и в предыдущих встречах. А вот второй, когда «Химки-Подмосковье» подбирались вплотную, показал, что «зубры» способны в этот день на многое. Преодолевая минуты «голевого затишья» качественной игрой в обороне, наша команда так и не позволила соперникам почувствовать свою игру – 39:30.

В третьем десятиминутном отрезке на игру рязанцев было любо дорого смотреть. Во многом потому, что вчерашние резервисты – Никита Клюндиков, Максим Морозов, Павел Бугаенко – перестали сваливать бремя ответственности на «штатных лидеров», а стали полноценными участниками игрового процесса. Очень приятное впечатление произвёл Михаил Карпачёв. Ну а Валентину Юрчику, Евгению Карпеко и Ивану Русецкому оставалось не опуститься ниже своего уровня, что они с удовольствием сделали. У БК «Рязань» пошли дальние броски, получались проходы под щит с фолами защитников. К заключительному перерыву «зубры» увеличили свой отрыв почти в два раза – 66:49.

Оставался один вопрос – хватит ли хозяевам сил довести встречу до победного конца, ведь они по разным причинам проводили матч всемером? Но, как известно, когда у команды игра идёт и доставляет удовольствие, это открывает второе дыхание. «Химки-Подмосковье» не получили ни одного шанса на спасения матча.

БК «Рязань» одержал третью победу в сезоне, догнав по этому показателю «Химки-Подмосковье» и обойдя конкурента по результатам личных встреч. Очередные матчи «зубры» проведут на выезде – в Иркутске против «Иркута» и БК «Новосибирск» 16 и 19 января. В Рязани нашу команду болельщики теперь увидят 27 января, соперником станет екатеринбургский «Урал».