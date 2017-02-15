Билеты на домашний матч «Элекса-Фаворита» со «Спартаком» поступили в продажу

Матч вызывает большой ажиотаж у болельщиков.

Спорт

В субботу, 18 февраля, в Рязани, на «Арене-Атрон» пройдёт центральный матч тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференция «Запад», в котором встретятся «Элекс-Фаворит» и московский «Спартак». Игра начнётся в 15.00.

Билеты на матч уже поступили в продажу. Их можно приобрести в СК «Арена-Атрон» (Колхозная, 11). Стоимость – 100 рублей.

Матч вызывает большой ажиотаж у болельщиков. Стоит также сказать, что на игре ожидается большая группа фанатов красно-белых из столицы, а также из Рязани, поэтому билеты лучше приобрести заранее.

В первом круге команды уже встречались в Москве. Тогда при в общем-то равной игре, при нескольких упущенных рязанцами моментах, хозяева площадки забили в концовке несколько мячей и выиграли – 7:3. Теперь же «Элекс-Фаворит» попытается взять реванш.