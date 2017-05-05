740 рязанцев пробежали традиционную легкоатлетическую эстафету

Ежегодная эстафета посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Спорт

В четверг, 4 мая, на стадионе Центрального спортивного комплекса состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В забеге приняли участие 740 человек в составе 74 мужских, женских и смешанных команд, сообщают в управлении по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.

Участникам – школьникам, студентам, сотрудникам предприятий и организаций – предстояло преодолеть в 10 этапов дистанцию общей протяженностью 1 200 метров. Главным судьей соревнований выступил судья Всероссийской категории Алексей Варнаков.

Как сообщает сайт администрации, лучшие результаты показали следующие команды:

- среди общеобразовательных учреждений – школа №17;

- среди высших учебных учреждений – РГМУ им. Павлова;

- среди мужских команд – Рязанский филиал Московского УМВД РФ;

- среди смешанных команд от предприятий и организаций города – Клуб любителей бега;

- среди учреждений среднего профессионального образования – Рязанский педагогический колледж.

На торжественном открытии эстафеты ее участников приветствовали начальник городского спортуправления Марина Кащеева, участник Великой Отечественной войны, подполковник авиации Николай Ефимович Беспалов, председатель Областного Совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма, президент областной федерации по хоккею с мячом Альберт Чугунов. Тренер-преподаватель муниципальной спортшколы «Юпитер» Сергей Косьяненко и его воспитанники подготовили для присутствующих показательное выступление.

Традиция проведения весной легкоатлетической эстафеты родилась в Рязани более 70 лет назад. С 1945 года эти соревнования стали проводиться в честь Победы в Великой Отечественной войне. Каждый год в забеге принимают участие учащиеся школ, ссузов и вузов города, сотрудники рязанских организаций и предприятий, ветераны спорта. Их количество ежегодно увеличивается, в связи с чем в последние годы эстафету перенесли с центральных улиц областного центра на площадку стадиона ЦСК.