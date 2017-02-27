50-летний юбилей рязанского турклуба «Альтаир» отметили лыжным пробегом

Участники лыжного пробега возложили цветы в вечному огню на площади Победы, к мемориальному комплексу «Братство по оружию».

Спорт

В праздничный День защитника Отечества, активисты туристического клуба «Альтаир» РГРТУ отметили начало юбилейных мероприятий, посвящённых 50-летию клуба, лыжным пробегом по маршруту село Константинов – село Сельцы.

В 20-километровом пробеге приняли участие двадцать человек. Среди них как ветераны Альтаира, стоявшие у истоков его создания Александр Гаврилов, Юрий Баландин, Юрий Чернов, так и студенческая молодёжь, занимающаяся в клубе. Участники лыжного пробега возложили цветы в вечному огню на площади Победы, к мемориальному комплексу «Братство по оружию».

Лыжный пробег дал старт юбилейным мероприятиям, посвящённым 50-летию «Альтаира», среди которых, юбилейный слёт «Альтаир» на Келецкой канаве 7-9 мая, первоапрельский слёт на озере Ласковском, юбилейный концерт КСП пройдёт 8 апреля во Дворце молодёжи.

Турклуб « Альтаир» приглашает всех желающих на свои юбилейные концерты и слёты.