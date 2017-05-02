Жительницы Рязани сумели вернуть деньги, уплаченные за процедуры Центру восстановительной косметологии

Помогли им в этом представители «Единой России».

Общество

Центр восстановительной косметологии «Результат+» вернул жительницам Рязани деньги, уплаченные за сомнительные процедуры, благодаря содействию регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» и региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. Об этом рассказали сами потерпевшие, которые 2 мая пришли поблагодарить партийцев за оказанную помощь, сообщает ryazan.er.

– Сотрудники центра восстановительной косметологии «Результат+» неоднократно звонили нам, приглашали на бесплатную диагностику, предлагали свои услуги. После нескольких звонков я согласилась посетить клинику, – призналась рязанка Людмила Кулешова. – Для меня устроили экскурсию по учреждению, водили по кабинетам, рассказывали о комплексе услуг, в перечень которых входят косметические, оздоровительные процедуры, занятия в спортзале, приём БАДов. Потом дали подписать договор, при этом обещали, что деньги сразу платить не надо, они всё оформят в кредит. Сразу взяли генетические, спектральные анализы.

Только дома рязанка разглядела, на какую сумму заключён договор, – оказалось, что стоимость комплекса услуг для неё составит 65 тысяч рублей. У других потерпевших суммы долга по подписанным второпях договорам достигали 100, 200 тысяч рублей. При этом на БАДах не было инструкции на русском языке.

Людмила Кузминична направила в «Результат+» заявление о расторжении заключённого договора. Однако косметологи отказались разрывать договорные отношения. Тогда рязанка совместно с другими такими же пострадавшими обратились в Роспотребнадзор. В отношении фирмы провели проверку, выявили несколько грубых нарушений. Затем потерпевшие обратились к стороннику партии «Единая Россия» Самиру Гараеву, который сумел привлечь внимание общественности к данной проблеме.

По инициативе Гараева ситуация была рассмотрена членами дискуссионного «Клуба сторонников» в Рязанской региональной общественной приёмной партии «Единая Россия». В обсуждении вопроса приняли участие председатель регионального Совета сторонников, депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов, руководитель региональной общественной приемной, координатор партпроекта «Старшее поколение» в Рязанской области Татьяна Панфилова и представитель центра восстановительной косметологии «Результат+». В результате сторонам удалось достичь договорённости о расторжении договоров с обратившимися за помощью рязанкам и возврате им денег, уплаченных за пока ещё не оказанные услуги.

– Мы очень благодарны приёмной за неравнодушное отношение к нашей проблеме, нам очень повезло, что удалось расторгнуть договоры, которые загоняли нас в долговую яму. Нам вернули деньги за вычетом стоимости анализов, которые для нас уже провели. Самое удивительное, что нам вновь поступают звонки из этой фирмы. Но больше мы не попадёмся на удочку мошенников, – заявила Людмила Кулешова.

Напомним, что в связи с участившимися случаями противоправных действий, направленных на так называемую группу риска – одиноких пожилых людей, свою задачу сторонники партии «Единая Россия» видят в том, чтобы собрать актуальную информацию, разработать эффективный механизм информирования старшего поколения о подобных случаях и реализовать его в рамках партийного проекта «Клуб сторонников». По словам сопредседателя Центрального координационного совета сторонников партии, депутата Государственной Думы Сергея Боярского, «Единая Россия» собрала предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Он отметил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищённых от аферистов групп населения.