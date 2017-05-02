Жительница Рязанской области фиктивно прописала у себя граждан Азербайджана и Армении

Ей, а также другим хозяевам «резиновых домов» грозят крупные штрафы.

Общество

В Милославском районе участковые полиции вместе с сотрудниками ФСБ выявили факты фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

32-летний житель села Большое Подовечье фиктивно зарегистрировал по своему месту жительства двух приезжих из Азербайджана. В самом райцентре 72-летняя местная жительница фиктивно прописала у себя гражданина Украины, а 41-летняя женщина поставила на учёт приезжих из Азербайджана и Армении.

Хозяева «резиновых домов» стали фигурантами уголовных дел, им грозят серьёзные штрафы.