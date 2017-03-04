Жительница города Сасово Татьяна Шуварикова отметила 90-летний юбилей

Заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Елена Фролова вручила юбилярше персональное поздравление от президента России Владимира Путина и ценный подарок.

Общество

В пятницу, 3 марта, участница Великой Отечественной войны Шуварикова Татьяна Ефимовна, принимала поздравления в связи с 90-летием со дня рождения. Заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Елена Фролова от имени главы администрации г. Сасово, секретаря местного политсовета «Единая Россия» Евгении Рубцовой выразила слова благодарности за нелегкий труд в годы Великой Отечественной войны и вручила юбилярше персональное поздравление от президента России Владимира Путина и ценный подарок. Татьяна Ефимовна была очень тронута, не могла скрыть слез радости и поблагодарила за заботу и внимание.

Когда началась война Татьяне Ефимовне было 14 лет. Жила она тогда в деревне Березово Сасовского района. В их большой семье было 8 детей. В 1942 году её отец погиб под Сталинградом. И на Татьяну, как на старшую в семье, легли заботы о младших братьях и сёстрах. Приэтом она наравне со взрослыми работала в поле и на ферме. Времена были тяжелые, еды не хватало, всё отдавали для фронта, а сами вместе с младшими ходили собирать оставшиеся от жатвы колоски.

После войны Татьяна Шуварикова много лет работала на ЖД станции.Татьяна Ефимовна до сих пор любит что-то делать дома: готовить, убирать, потому что она не привыкла сидеть без дела.