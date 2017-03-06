Жителя Рязанской области оштрафовали за неразобранный забор

Мужчина не торопился выполнить решение суда о демонтаже забора.

Общество

Жителя Касимовского района оштрафовали за несвоевременное исполнение суда и сносе кирпичного забора. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области.

Суд обязал мужчину демонтировать самостоятельно построенный забор, однако, он этого делать не торопился. В результате судебный пристав вынес постановление о наложении штрафа в тысячу рублей.