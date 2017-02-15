Жители Скопинского района почтили память воинов-интернационалистов

Представители администраций муниципалитетов, участники боевых действий, члены семей погибших военнослужащих возложили цветы к монументу.

Общество

В среду, 15 февраля, в России отмечается 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.

Эта дата – не только повод отдать дань памяти воинам-интернационалистам, тем, кто воевал, кто погиб в той страшной войне, но и воевавшим в других «горячих точках».

В Скопинском районе у памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах, прошёл торжественный митинг. Здесь собрались представители администраций муниципалитетов, участники боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, представители общественных организаций, промышленных предприятий, учащиеся учебных заведений, которые вспомнили о непростых, но важных страницах жизни и истории нашей страны.

Митинг начался с благодарственных слов в адрес ветеранов.

– Позвольте мне сегодня выразить, вам, огромную благодарность за мужество, за вашу отвагу, которую вы проявили, – обратился к ветеранам заместитель главы администрации муниципалитета по социальным вопросам и гарантиям Александр Соловьёв. – Сегодня, по прошествии 28 лет, вы остаётесь верными той присяге, тому воинскому долгу и, действительно, являетесь настоящим боевым братством. Спасибо вам!

В ходе митинга присутствующие почтили память погибших в тех страшных войнах минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Память о локальных войнах ещё долго будет жить в сердцах людей, потому что история этих войн написана кровью солдат и слезами матерей.