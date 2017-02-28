Жители Скопинского района отметили Масленицу

Праздничные гуляния начались с зажигательных песен, призывающих народ присоединиться к массовому гулянию и отведать горячих блинов.

Общество

Только недавно люди провожали веселые Рождественские Святки, а уже и Масленница на пороге. Весна спешит в наш мир, чтобы отогреть его теплыми лучами пробудившегося солнца и задорными переливами лесных птиц. Приблизить весну решили и жители Скопинского района, которые собрались в прощеное воскресенье в селе Секирино на одном из самых ожидаемых веселых праздников – Масленице.

Праздник весны в муниципалитете всегда отличался от других мероприятий своей неповторимостью, яркостью и ароматами вкусных домашних блинов. В этом году праздничную поляну украшали яркие баннеры, большие воздушные шары, разноцветные ленты, а в центре красовался символ мероприятия – чучело Масленицы.

– Я с большим удовольствием приехал сегодня сюда, чтобы завершить масленичную неделю вот этим большим праздником, проводить с вами зиму и попросить у вас у всех прощения, – обратился к жителям глава администрации Скопинского района Александр Боков. – Чтобы в нашей жизни было больше позитива, мы будем обязательно продолжать проводить такие мероприятия.

Праздничные гуляния начались с зажигательных песен, призывающих народ присоединиться к массовому гулянию и отведать вкусных, горячих блинов. Пока выступали творческие коллективы, гости праздника веселились от души, водили хороводы вокруг чучела и с большим энтузиазмом участвовали в традиционных конкурсах. Бой подушками, перетягивание каната, ходули, поедание блинов на скорость и многое другое - всё это было на большом празднике весны. Ну и, конечно же, главный конкурс, которого ждали все – лазание по столбу за призом. Самые смелые ребята с удивительной ловкостью сняли первые призы, ну а последний - красовался на макушке, и чтобы его снять молодежи пришлось хорошо потрудиться.

В этот день никто не ушел без подарка. Конкурсная программа завершилась лотереей призов, где участвовали абсолютно все - как старшее, так и младшее поколение.

В завершении праздника жители и гости Скопинского района собрались в хоровод вокруг горящей Масленицы и песнями встретили теплую весну.