Жители Сасова решили проводить зиму необычно

На Масленице были и народные гуляния, и игры, и песни – всё, кроме традиционного сжигания чучела.

Общество

В воскресенье, 26 февраля, жители и гости города Сасово собрались на площади Муниципального культурного центра для празднования Масленицы и проводов зимы. По традиции площадку стилизовали под русскую деревню со свойственными ей народными гуляниями, играми на воздухе, песнями и конкурсами. Поздравила всех с праздником глава администрации г. Сасово, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Рубцова.

Творческие коллективы города подготовили для гостей праздника традиционные народные масленичные забавы. Работники культуры постоянно подогревали публику своими забавами, шутками и конкурсами. Не остались без внимания ни взрослые, ни малыши.

В каждом конкурсе болельщики аплодировали участникам и громко подбадривали их своими «кричалками». Особенно интересным и захватывающим в этом году оказался конкурс по поднятию тяжелой пудовой гири. Участвовать в нём осмелились даже девушки. За участие в этом конкурсе все получили призы, которые вручила заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Елена Фролова.

Проводить зиму и встретить весну сасовцы решили нетрадиционно. Вместо сожжения чучела в небо запустили разноцветную «Зиму» из воздушных шаров. Все громко провожали её и долго не расходились, пока импровизированная Зимушка не скрылась высоко в небе.

В течение всего праздника выступал народный коллектив Рязанской области «Звонница», каждый выход которого сопровождался бурными аплодисментами.

Не остались в стороне и активисты местного отделения «Молодая гвардия». Ребята участвовали в конкурсах, раздавали флажки и книжечки с рецептами старинных русских блинов от партии «Единая Россия».