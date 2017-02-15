Жители Сасова почтили память воинов-афганцев

Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили цветы и выпустили в небо воздушные шары с красными тюльпанами.

Общество

В среду, 15 февраля, исполнилось 28 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана. 185 жителей города Сасово и Сасовского района выполнили свой священный долг. В память о героическом подвиге земляков у памятного камня воинам-афганцам состоялся митинг, в котором приняли участие члены союза «Боевое Братство», представители администрации г. Сасово и Сасовского района, активисты местного отделения «Единая Россия» и «Молодая Гвардия Единой России», активисты Молодёжной администрации, школьники и студенты.Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации города Сасово Людмила Амелина, заместитель главы администрации Сасовского района Сергей Усанов, председатель Совета ветеранов войны и труда Галина Пицына, члены инициативной группы боевого братства Вячеслав Можаров, Володин Владимир, руководитель молодёжной администрации г. Сасово Елена Прихно.Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили цветы и, как символ неугасимой памяти, выпустили в небо воздушные шары с красными тюльпанами.- Очень радует, что с каждым годом почтить память воинов-интернационалистов приходит всё больше молодёжи. Наша молодежь должна знать правду о подвиге воинов-интернационалистов, который они совершили совсем юными и на чьих примерах нужно учиться патриотизму и любви к своей Родине, - сказала Елена Фролова.