Жители Рязанской области фиктивно прописали у себя иностранцев

В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ.

Общество

В Пронском и Рыбновском районах сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

21-летнего приезжего из Казахстана прописала у себя дома 54-летняя жительница села Тырново, а в деревне Свистово Рыбновского района 55-летний местный житель прописал у себя гражданина Узбекистана.

В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Им грозит крупный денежный штраф.