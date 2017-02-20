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http://7info.ru/news/ryazan-society/zhiteli_rjazanskoj_oblasti_fiktivno_propisali_u_sebja_inostrancev/

Жители Рязанской области фиктивно прописали у себя иностранцев
В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ.

Общество   107

В Пронском и Рыбновском районах сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

21-летнего приезжего из Казахстана прописала у себя дома 54-летняя жительница села Тырново, а в деревне Свистово Рыбновского района 55-летний местный житель прописал у себя гражданина Узбекистана.

В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Им грозит крупный денежный штраф. 