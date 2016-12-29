Жители Рязани 54 раза беспечно отнеслись к газу

В Рязани подведены итоги работы комиссии по проверке внутриквартирного газового оборудования.

Общество

В Рязани подвели итоги работы комиссии по проверке внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных жилых домах. Проверка была начата по поручению губернатора Рязанской области Олега Ковалева 15 ноября этого года, сообщает сайт администрации города Рязани.

Комиссию составили представители Государственной жилищной инспекции по Рязанской области, Рязаньгоргаза, префектур, МЧС и УВД. Всего в Рязани было сформировано 4 комиссии для работы во всех районах города.

Рейды проверили 3 573 многоквартирных дома и выявили 54 нарушения использования и содержания газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов

Наиболее распространённые «беспечности» горожан в отношении к газу – не подлежащие ремонту газовые плиты; утечки в кранах и горелках, в газовой части водонагревательных колонок, в резьбовых соединениях газовых труб; разукомплектованность газовых плит; грязные решётки вентиляционных каналов. К сожалению, любая подобная беспечность чревата опасностью для жизни владельца, его близких и окружающих. Поэтому они признаются не небрежностями, а нарушениями.