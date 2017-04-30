Жители Октябрьского района отметили праздник «Рязань весенняя»

У памятника М.Д. Скобелеву и в сквере около него развернулись образовательные и развлекательные площадки.

Общество

В субботу, 29 апреля, жители Октябрьского района собрались на праздник «Рязань весенняя». Мероприятие, посвящённое Году экологии в России, собрало более 400 горожан.

Участие в мероприятии приняли библиотеки-филиалы №№3 и 7, Городская служба по контролю за безнадзорными животными, НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья», Детский юношеский центр народного промысла «Рязанский оберег», Рязанская городская станция юных натуралистов.

У памятника М.Д. Скобелеву и в сквере около него развернулись образовательные и развлекательные площадки. Коллективы района подготовили для всех праздничный концерт.