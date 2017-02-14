Жители Касимова отметили «золотую» свадьбу

С юбилеем семейной жизни супругов поздравили сотрудники органов ЗАГС.

Общество

Жители Касимова Геннадий и Любовь Пуховы отметили «золотую» свадьбу. Торжество, посвящённое юбилею семейной жизни супругов, состоялось в пятницу, 10 февраля.

С праздником чету поздравили близкие, а также сотрудники территориального отдела ЗАГС по Касимову и Касимовскому району, сообщает сайт ведомства. Вместе супруги Пуховы прожили полвека, сейчас у них двое детей и трое правнуков. Руководитель органа ЗАГС Ольга Хохлова вручила супругам юбилейное свидетельство о заключении брака и приветственный адрес начальника главного управления регионального ЗАГС Елены Васильевой.