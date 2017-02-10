Жителей Рязанской области проконсультировали по вопросам кадастрового учёта

Партийная приёмная расширяет направления работы.

Общество

В четверг, 9 февраля, в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева впервые состоялся тематический приём по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета недвижимости, кадастровой оценки земель, землеустройства. На вопросы рязанцев ответил руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области Андрей Усейкин.

Обращения жителей региона касались вопросов исправления кадастровых ошибок, межевания земельных участков, присвоения кадастрового номера объектам недвижимости, споров по поводу приватизации общего имущества многоквартирного жилого дома, сообщает ryazan.er.ru

Житель Рязани, владелец части жилого дома в селе Никуличи Спасского района, столкнулся с неверным оформлением кадастрового паспорта недвижимого имущества: в документе указана площадь, на 10 квадратных метров превышающая размер принадлежащей ему на основании свидетельства о праве собственности доли в жилом помещении. Андрей Усейкин подробно разъяснил посетителю пути решения данной проблемы, указав наиболее верный способ исправить кадастровую ошибку.

Всем пришедшим были даны консультации, по нескольким обращениям руководитель ведомства подготовил поручения для специалистов управления, которые были исполнены в ходе приема граждан.

Напомним, региональная общественная приёмная председателя партии расположена по адресу: Рязань, ул. Горького, д. 49-а. Записаться на прием и получить интересующую информацию можно по телефонам: 8 (4912) 28-43-13, 28-43-23.