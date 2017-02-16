Жителей Рязани приглашают на День бесплатной юридической помощи

Приём граждан в этот день проведут ведомства - члены Ассоциации юристов России.

Общество

В Рязани состоится День бесплатной юридической помощи. Он пройдёт 17 февраля, информирует Рязанское региональное отделение Ассоциации юристов России.

17 февраля в течение всего рабочего дня, с 9.00 до 18.00, на базе общественных приёмных, центров бесплатной юридической помощи и на публичных площадках города жителей Рязани будут консультировать по различным вопросам права. Мероприятие пройдёт в формате дня открытых дверей.

Чтобы получить консультацию, горожанам нужно будет обратиться в любой пункт приёма с документом, удостоверяющим личность, и документами по своей проблеме. Консультанты также могут помочь в составлении официальных запросов, обращений, писем и т.п.

Прием будут осуществлять ведомства - члены Ассоциации юристов России. В их числе: представители Адвокатской палаты Рязанской области, Рязанской областной нотариальной палаты, Прокуратуры Рязанской области, Министерства социальной защиты населения, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, Управление МВД по Рязанской области, Государственная инспекция труда по Рязанской области и другие.

Получат опыт оказания публичных консультаций кандидаты в члены Ассоциации юристов России – студенты и курсанты рязанских юридических вузов.

В Рязанской областной библиотеке им. Горького специалисты различных ведомств будут вести прием по следующему графику: с 9 до 11 часов рязанцев примут Нотариальная палата, областное Управление Федеральной службы судебных приставов, региональные УМВД и Министерство социальной защиты населения.

С 11 до 13 часов будут работать представители регионального Минюста и ООО «Рязанский НИЦ судебной экспертизы».

С 13 до 15 часов принимает Управление Росреестра по Рязанской области.

С 14 до 16 часов консультировать станут специалисты в сфере гражданского права и АНО альтернативного разрешения споров «Рязанский центр медиации и права».

Наконец, с 15 до 17 часов приём проведут представитель уполномоченного по правам человека, прокуратура Рязанской области и Государственная инспекция труда.