http://7info.ru/news/ryazan-society/zhitelej_rjazani_i_oblasti_snova_predupredili_ob_uhudshenii_pogody/
Жителей Рязани и области снова предупредили об ухудшении погоды
Общество 79
Жителей Рязани и области снова предупредили об ухудшении погоды
Общество 79
По данным синоптиков, ночью и днём 13 июля в регионе ожидаются ливни, грозы, ветер усилится до 13-18 метров в секунду.
В среду, 12 июля, официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал метеопредупреждение.
По данным синоптиков, ночью и днём 13 июля в регионе ожидаются ливни, грозы, ветер усилится до 13-18 метров в секунду. В отдельных районах региона ожидается град.
Будьте внимательны и осторожны!