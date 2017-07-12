Жителей Рязани и области снова предупредили об ухудшении погоды

По данным синоптиков, ночью и днём 13 июля в регионе ожидаются ливни, грозы, ветер усилится до 13-18 метров в секунду.

Общество

В среду, 12 июля, официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал метеопредупреждение.

По данным синоптиков, ночью и днём 13 июля в регионе ожидаются ливни, грозы, ветер усилится до 13-18 метров в секунду. В отдельных районах региона ожидается град.

Будьте внимательны и осторожны!