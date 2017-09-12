Завтраки и обеды в школьных столовых не подорожали

Специалисты МП «Детское питание» разработали 10-дневное цикличное меню, полностью удовлетворяющее физиологические потребности детей.

Общество

Стоимость завтраков и обедов в школьных столовых Рязани не изменилась. Как и в прошлом году горячее питание на одного ребёнка обходится в 76 рублей в день. Отвечает за организацию питания в школах муниципальное предприятие «Детское питание».

Специалисты МП «Детское питание» разработали 10-дневное цикличное меню, полностью удовлетворяющее физиологические потребности детей в основных пищевых веществах, белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, и согласованное с управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

Контролировать качества питания в новом учебном году по-прежнему будут комиссии, в состав которых войдут родители, учителя, представители органов ученического самоуправления и ответственные за организацию питания из числа сотрудников МП «Детское питание».