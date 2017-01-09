http://7info.ru/news/ryazan-society/zavtra_v_rjazani_potepleet/
Завтра в Рязани потеплеет
Общество 100
Завтра в Рязани потеплеет
Общество 100
Прогноз синоптиков размещён на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Во вторник, 10 января, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег (до 0,5 мм). Днём без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью по области -22…-17°С, местами до -27°С, в Рязани -21…-19°С; днём по области -15…-10°С, в Рязани -13…-11°С.
Прогноз синоптиков размещён на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.