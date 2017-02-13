Завершились очные испытания конкурсов «Лидер XXI века» и «Команда РДШ»

В «Команде РДШ» участие принимали активисты детских общественных объединений города в возрасте от 12 до 14 лет включительно.

Общество

В феврале 2017 года в Рязани состоялись очные испытания муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» и городского конкурса лидеров детских общественных объединений «Команда РДШ». Об этом сообщает сайт городской администрации.

Организаторами конкурсов выступали управление образования и молодёжной политики администрации города Рязани, Центр детского творчества «Феникс» и Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал». Конкурсы проводились с целью выявления детей и подростков с лидерскими качествами, содействия в развитии их лидерского потенциала, оценки и распространения успешного опыта деятельности детских и молодежных общественных объединений.

Все участники конкурса делятся на 3 группы:

- лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 17 лет;

- лидер детского/молодежного общественного объединения от 18 до 30 лет;

- руководитель детского/молодежного общественного объединения; регионального отделения общероссийского/международного детского/молодежного общественного объединения.

В «Команде РДШ» участие принимали активисты детских общественных объединений города в возрасте от 12 до 14 лет включительно, общим числом не более трёх человек.

9 и 10 февраля конкурсантов «Лидера XXI века» ожидали испытания «Самопрезентация», «Дебаты», и мастер-класс «Социальное проектирование: от идеи к практике». Для «Команды РДШ» были заготовлены конкурсные испытания «Самопрезентация» и «Круглый стол», и мастер класс «Основы публичных выступлений». Также лидерам и командам было необходимо защищать собственные социальные проекты по различным тематикам, демонстрировать презентации, соревноваться в интеллектуальной деловой игре «Википедия лидера».

В конце февраля состоится подведение итогов, на котором определятся победители муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» и городского конкурса лидеров детских общественных объединений «Команда РДШ».

Победители Конкурсов будут представлять муниципалитет на Региональном этапе Конкурсов.