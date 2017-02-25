Заместитель начальника ГУ МЧС России по Рязанской области напомнил рыбакам о безопасности на льду

Александр Савуков принял участие в рейде по популярным у рязанцев «клёвым» местам.

Общество

В пятницу, 24 февраля, заместитель начальника ГУ МЧС России по Рязанской области по антикризисному управлению Александр Савуков принял участие в рейде по обеспечению безопасности людей на льду.

В ходе рейда Александр Савуков и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели беседы с рыбаками, дали им консультации по расположению лунок для ужения рыбы, раздали тематические памятки с основными правилами безопасности.

По словам Александра Савукова, в период оттепели нахождение на водоемах таит особую опасность.

- Толщина льда сейчас является безопасной для передвижения человека. Однако, при повышении температуры воздуха появляются проталины и существует опасность провалиться под лед. Особое внимание хочу уделить безопасному поведению детей на льду. Зачастую родителям сложно уследить за малышами. Они могут выбежать на тающий лёд, и это может привести к трагедии. Необходимо объяснять детям, как вести себя во время игр на свежем воздухе вблизи водоёмов, - отметил он.

Инспекторы ГИМС ежедневно патрулируют места отдыха любителей подледной рыбалки Рязанской области. Также раздают тематические памятки и напоминают рыбакам о правилах безопасного поведения на льду, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Напомним, что в случае трагедии, для вызова пожарных и спасателей необходимо звонить по телефону - 01, мобильная связь – 101.