Заместитель главы администрации Скопинского района посетил ярмарку вакансий

На ярмарке присутствовало 12 работодателей, среди которых были не только представители организаций Скопинского района, но и Пронского и Милославского районов.

Общество

Во вторник, 28 февраля, в центре занятости населения Рязанской области по Скопинскому району прошла ярмарка вакансий, на которой люди предпенсионного и пенсионного возраста смогли пообщаться с представителями предприятий и организаций, где имеются открытые вакансии. На ярмарке присутствовало 12 работодателей, среди которых были не только представители организаций Скопинского района, но и Пронского и Милославского районов.

Ярмарку открыли директор филиала государственного казенного учреждения Центр занятости населения Рязанской области по Скопинскому району Наталья Карелина, заместитель главы администрации Скопинского района по социальным вопросам и гарантиям Александр Соловьев и другие приглашенные гости.

– Сегодня в ярмарке принимают участие достаточно серьезные и крупные предприятия. Они нуждаются, в первую очередь, в квалифицированных кадрах, имеющих достаточно серьёзный опыт и ответственно относящихся к тем заданиям, которые им поручены, – обратился к присутствующим Александр Соловьев. – Я хочу пожелать вам, чтобы та работа, которую вы нашли, устраивала вас по всем параметрам.

По словам Натальи Карелиной за 2 последних месяца в центр занятости населения обратилось 133 человека, 32 из которых были трудоустроены.

Цель ярмарки вакансий – информирование граждан об их юридических правах на труд, о наиболее востребованных на сегодняшний момент профессиях, так и непосредственное трудоустройство. Граждане получили возможность напрямую поговорить с работодателями, для чего им предложили заполнить резюме. Как показывает практика, ярмарки вакансий помогают трудоустроиться людям пенсионного и предпенсионного возраста. Ну, а если для поиска нужной вакансии требуется переквалификация – Центр занятости предлагает обучающие программы.