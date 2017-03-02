Заместитель главы администрации города Сасово провела рабочую встречу с новым председателем организации общества слепых

В ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия МО ВОС и Администрации города.

Общество

В четверг, 2 марта, во время личного приёма заместитель главы администрации Людмила Амелина провела рабочую встречу с новым председателем местной организации «Всероссийского общества слепых» Михаилом Будорагиным.

В ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия МО ВОС и Администрации города. Основной темой разговора стало планирование, подготовка и проведение мероприятий направленных на развитие общества и решение социальных вопросов инвалидов по зрению.

Далее заместитель администрации города рассмотрела обращение инвалида второй группы по жилищному вопросу и многодетной матери города Сасово по вопросу оказания содействия в лечении ребенка инвалида.

Все поступившие во время личного приёма обращения были тщательно рассмотрены, доведены до соответствующих служб и взяты на личный контроль заместителем главы администрации города по социальным вопросам.