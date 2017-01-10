Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязанской области снизилась на 39%

По данным лабораторного мониторинга, за прошедшую неделю, выделялись возбудители гриппозной этиологии (вирусы гриппа А).

Общество

За период со 2 по 8 января в Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 39%. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что эпидемические пороги по заболеваниям в регионе превышены незначительно.

По данным лабораторного мониторинга, за прошедшую неделю, выделялись возбудители гриппозной этиологии (вирусы гриппа А).