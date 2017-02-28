Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязани ниже эпидпорога почти на 60%

На прошлой неделе лабораторно подтверждён 1 случай гриппа А(H3N2).

Общество

Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Рязанской области продолжает оставаться стабильной. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Показатели заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в целом по области ниже эпидемических порогов на 57%, по Рязани на 59,8%.

По результатам лабораторного мониторинга интенсивность циркуляции вирусов гриппа снижается. С диагностической целью обследованы 29 человек, лабораторно подтверждён 1 случай гриппа А(H3N2).