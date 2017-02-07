Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязани ниже эпидпорога

За неделю в регионе лабораторно подтверждено 3 случая гриппа А(H3N2).

Общество

На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения Рязанской области регистрировалась ниже эпидемического порога на 27,2%, по Рязани этот показатель был ниже на 20,6%. Такие данные приводит во вторник, 7 февраля, официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора.

С диагностической целью обследовано 68 человек, лабораторно подтверждено 3 случая гриппа А(H3N2). С начала эпидсезона диагноз «Грипп» лабораторно подтверждён у 142 заболевших.

– Все заболевшие не были привиты против гриппа, что подтверждает эффективность вакцинации в профилактике заболевания гриппом, – отмечается в пресс-релизе, опубликованном региональным управление Роспотребнадзора.

По информации Роспотребнадзора, циркулирующие в текущем эпидсезоне штаммы полностью совпали с вакцинными штаммами, обладают хорошей чувствительностью к противовирусным препаратам.