За выходные интерактивный полигон «Мир роботов» в Рязани посетили почти 20 тысяч человек

Новый вид развлечений так приглянулся рязанцам, что вместо закрытия, запланированного на 8 января, организаторы объявили о продлении работы «Мира роботов».

Общество

В новогодние каникулы в Рязанской области было организовано немало самых разнообразных праздничных мероприятий. Новогодние ёлки, спектакли, концерты, народные гуляния, всевозможные мастер-классы, экскурсии, весёлые старты, дискотеки на льду и множество других, традиционных и нетрадиционных развлечений. Среди необычных стоит отметить интерактивный полигон «Мир роботов», который расположился в ТРЦ «М5 Молл».

Торжественное открытие 13 площадок с развлечениями на любой возраст и вкус состоялось 23 декабря. С тех пор, по словам организаторов – руководителя Клуба инженерного творчества «Робошкола» Антона Маликова и руководителя детского центра «Я Люблю Монтессори» Юлии Коричневой, в «Мире роботов» успели побывать более 18 тысяч человек. И взрослые, и дети с удовольствием осваивали управление квадрокоптером, гоночным автомобилем и танком, играли в футбол с помощью робота, бегали с мячом в видеоочках, рисовали 3D-ручкой, любовались музыкальной молнией в Тесла-комнате, стреляли в тире.

Посетители полигона не только весело проводили время, но и выигрывали призы от «Мира роботов» и спонсоров. По итогам каждого дня среди самых активных посетителей разыгрывались пригласительные на полигон, сладости, 3D-ручка, роботы, ноутбук и многое другое.

Многие успели побывать в «Мире роботов» не по одному разу. Но и остальным не стоит расстраиваться – работа интерактивного полигона продолжится ещё как минимум на 4 месяца. Новый вид развлечений так приглянулся рязанцам, что вместо закрытия, запланированного на 8 января, организаторы объявили о продлении работы «Мира роботов».