За три дня в Рязани засыпали ямы на семи участках дорог

Общая площадь участков составила 174 кв.м.

Общество

В Рязани продолжаются работы по инвентаризации автомобильных дорог. Ямы на улицах засыпаются щебнем, при необходимости – ограждаются специальными знаками.

За три дня – с 1 по 3 марта – были засыпаны ямы на улицах Зубковой, Княжье Поле, Большой, Бирюзова, Пирогова, участке автомобильной дороги в п. Карцево, Восточной окружной дороге, участке дороги от ул. Касимовское шоссе до ул. Кальной. Общая площадь участков составила 174 кв.м.

Как сообщает сайт администрации города Рязани, эти работы будут продолжены вплоть до начала сезонной дорожно-ремонтной кампании.